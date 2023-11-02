У центрі Києва залило вулицю окропом через прорив труби
У центрі Києва зранку 2 листопада сталося пошкодження трубопроводу, внаслідок чого вулицю залило окропом.
Джерело: патрульна поліція Києва, Київська міська державна адміністрація (КМДА)
Деталі: КМДА повідомляє, що близько 10:00 на вулиці Ділова (ст. м. "Олімпійська") сталося пошкодження трубопроводу з витоком назовні.
Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження. Розпочато підготовку до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби.
У КМДА зазначають, що відновлення гарячого водопостачання та опалення відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт.
Патрульна поліція повідомляє, що рух на Діловій тимчасово обмежено.
У центрі Києва залило вулицю окропом через прорив труби pic.twitter.com/vwmiQMl34o— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 2, 2023