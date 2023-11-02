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У центрі Києва залило вулицю окропом через прорив труби

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 листопада 2023, 11:06
У центрі Києва залило вулицю окропом через прорив труби
Скрін з відео в анонімних телеграм-каналах

У центрі Києва зранку 2 листопада сталося пошкодження трубопроводу, внаслідок чого вулицю залило окропом.

Джерело: патрульна поліція Києва, Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Деталі: КМДА повідомляє, що близько 10:00 на вулиці Ділова (ст. м. "Олімпійська") сталося пошкодження трубопроводу з витоком назовні.

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Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія та локалізувала пошкодження. Розпочато підготовку до ремонтних робіт, які планується завершити упродовж доби. 

У КМДА зазначають, що відновлення гарячого водопостачання та опалення відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт. 

Патрульна поліція повідомляє, що рух на Діловій тимчасово обмежено.

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Теми: КиївдорогиКМДА
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