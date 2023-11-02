Росіяни вдень обстріляли село на Херсонщині: загинув літній чоловік
Четвер, 2 листопада 2023, 12:05
Внаслідок російського обстрілу села Веселе у Херсонській області вдень 2 листопада загинув 60-річний чоловік.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах
Пряма мова: "Російська армія продовжує нищити Веселе. Окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу близько 10:30.Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік".
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Що передувало:
- 1 листопада на Херсонщині через російську агресію 3 людей загинули, ще 4 осіб дістали поранення.