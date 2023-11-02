Рух вантажівок через кордон може ускладнитися: поляки планують блокаду

Державна прикордонна служба України попереджає про можливе ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею через протести польських перевізників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ДПСУ

Деталі: Акція протесту може розпочатися з п’ятниці 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне".

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Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

Як повідомляли, польські протестувальники заявляють про готовність тримати блокаду до двох місяців.

Перелік вимог протестувальників чималий. Частина з них мають технічний характер, проте інша частина стосується принципових, засадничих для України речей.

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Ключова вимога – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Нагадаємо: Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

Київ планує обговорювати це питання не лише з владою Польщі, а й з Єврокомісією.

Детальне пояснення про те, чому польські далекобійники хочуть заблокувати український кордон, читайте у статті "ЄП".