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Зеленському повідомили про відбитий наступ на Вугледарському напрямку й успіхи "зернового коридору"

Олена РощінаЧетвер, 2 листопада 2023, 12:52
Зеленському повідомили про відбитий наступ на Вугледарському напрямку й успіхи зернового коридору
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський під час селекторної наради 2 листопада заслухав інформацію щодо ситуації на фронті та щодо динаміки з приводу "зернового коридору". 

Джерело: Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів щоденний селектор. Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. 

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Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених.

Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні".

Деталі: Президент поінформував, що отримав звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки, а також звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.

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Крім того, учасники наради підсумували результати роботи "зернового коридору" за жовтень. 

"Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", – заявив Зеленський.

Теми: ЗеленськийвійназерноЧорне море
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