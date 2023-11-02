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США оголосили масштабний пакет санкцій проти постачальників військових технологій до Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 листопада 2023, 17:28
США оголосили масштабний пакет санкцій проти постачальників військових технологій до Росії
ілюстративне фото Getty Images

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії постачати технології для військового виробництва.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Мінфін США запровадив обмеження проти десятків людей і компаній із Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, через які Росія імпортувала технології, обладнання та інші засоби, необхідні для підтримки й обслуговування свого військово-промислового комплексу.

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Під санкції потрапила також мережа осіб, пов’язана з росіянином Артуром Петровим, затриманим на Кіпрі раніше цього року за запитом США. Петров, за даними американського слідства, організував складну схему обходу санкцій для закупівлі електронних технологій американського виробництва для російських компаній.

Окремий блок свіжих санкцій Мінфіну США охоплює десятки військово-промислових компаній РФ, які виробляють, імпортують, продають і ремонтують промислове обладнання, верстати, запчастини, обладнання для російських компаній.

Крім того, США розширили санкції проти технологічного й банківського сектора РФ, причетного до фінансування, дослідження, розробки й імпорту передових технологій.

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Серед останніх – російська державна акціонерна фінансова корпорація (АФК) "Система" – одна з найбільших російських холдингових компаній, що працює в оборонній, фінансовій та технологічній галузях, та її дочірні компанії; ТОВ "Фрегат" – один із найбільших постачальників електронних компонентів та обладнання в Росії; "Оптрон" – один із провідних російських виробників напівпровідників.

Під обмеження США потрапили Санкт-Петербурзька фондова біржа й сім комерційних банків.

Окремо Державний департамент США запровадив близько 100 санкцій, спрямованих на майбутнє виробництво енергії та доходи Росії, металургійний та гірничодобувний сектор, оборонні закупівлі, а також на тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншій зловмисній діяльності.

Що передувалоУ США арештували чотирьох росіян, звинувачених у змові з метою контрабанди зі США електроніки для російської армії.

Теми: СШАРосіявійнасанкції
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