Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північна Корея могла передати Росії також балістичні ракети – розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 листопада 2023, 17:44
Північна Корея могла передати Росії також балістичні ракети – розвідка
диктатор рф владімір путін і диктатор КНДР кім чен ин, фото: Getty Images

Розвідка Південної Кореї дізналася, що КНДР могла передати Росії не тільки артилерійські снаряди, а й кілька типів ракет, серед яких балістичні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Південнокорейські військові розповіли в четвер журналістам на брифінгу, що КНДР могла відправити Росії "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.

Реклама:

За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства КНДР працюють на повну потужність й мобілізують населення, аби виконати замовлення для російських військ.

В обмін на постачання снарядів і ракет Москва, ймовірно, надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос. Північна Корея також зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні повідомлялось, що КНДР, за оцінками Південної Кореї, надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.
  • Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Ин і Владімір Путін провели саміт у Росії у вересні. 
  • У жовтні Білий дім заявив, що режим Кіма надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.

Теми: Північна КореяРосіязброярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вибухи в Києві: РФ стріляла балістикою. КОВА заявила, що дві ракети влучили у поле

Китай розгорнув ВМС, щоб посилити свій вплив на Близькому Сході – ISW

Ізраїль назвав нову кількість жертв внаслідок теракту ХАМАСу 7 жовтня: цифра зменшилася

США закликали КНР розібратись із компаніями, що допомагають РФ ухилятись від санкцій

Уряд дозволив демонтувати київські пам'ятники Пушкіну та Щорсу

Суд у Франції остаточно відмовив в екстрадиції олігарха Жеваго в Україну

Усі новини...
Північна Корея
Розвідка Британії: Росія ще визначається, як віддячить КНДР за боєприпаси
Тисячі айтішників у США фінансували створення балістичних ракет у Північній Кореї - АР
ХАМАС, ймовірно, використав зброю Північної Кореї під час нападу на Ізраїль – ЗМІ
Останні новини
11:41
П'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку у Волновасі – ЗМІ
11:28
Частина Києва залишилася без тепла і гарячої води через ремонтні роботи
11:19
Гренландські льодовики тануть у п'ять разів швидше, ніж 20 років тому
11:06
фотоКомандувач Повітряних сил після атаки РФ по Києву подякував розрахункам ЗРК Patriot
10:51
Ексглава МЗС Литви: Угорщина віддаляється від ЄС на "світлові роки"
10:34
МВФ і Україна домовились про наступний транш на 900 мільйонів доларів
10:19
Після паузи у 52 дні Росія атакувала Київ "Іскандером" – Попко
10:10
Як людський мозок оцінює власну помилку – дослідження
09:51
ЄС може не домовитися про допомогу Україні на 20 мільярдів – ЗМІ
09:33
Вибухи в Києві: РФ стріляла балістикою. КОВА заявила, що дві ракети влучили у поле
Усі новини...
Реклама: