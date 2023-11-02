Північна Корея могла передати Росії також балістичні ракети – розвідка
Розвідка Південної Кореї дізналася, що КНДР могла передати Росії не тільки артилерійські снаряди, а й кілька типів ракет, серед яких балістичні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP
Деталі: Південнокорейські військові розповіли в четвер журналістам на брифінгу, що КНДР могла відправити Росії "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.
За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства КНДР працюють на повну потужність й мобілізують населення, аби виконати замовлення для російських військ.
В обмін на постачання снарядів і ракет Москва, ймовірно, надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос. Північна Корея також зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.
Нагадаємо:
- Напередодні повідомлялось, що КНДР, за оцінками Південної Кореї, надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.
- Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Ин і Владімір Путін провели саміт у Росії у вересні.
- У жовтні Білий дім заявив, що режим Кіма надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.