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Північна Корея могла передати Росії також балістичні ракети – розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 листопада 2023, 17:44
Північна Корея могла передати Росії також балістичні ракети – розвідка
диктатор рф владімір путін і диктатор КНДР кім чен ин, фото: Getty Images

Розвідка Південної Кореї дізналася, що КНДР могла передати Росії не тільки артилерійські снаряди, а й кілька типів ракет, серед яких балістичні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Південнокорейські військові розповіли в четвер журналістам на брифінгу, що КНДР могла відправити Росії "невстановлену кількість" балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних зенітних ракет, а також гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.

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За оцінками південнокорейської розвідки, підприємства КНДР працюють на повну потужність й мобілізують населення, аби виконати замовлення для російських військ.

В обмін на постачання снарядів і ракет Москва, ймовірно, надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос. Північна Корея також зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні повідомлялось, що КНДР, за оцінками Південної Кореї, надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.
  • Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Ин і Владімір Путін провели саміт у Росії у вересні. 
  • У жовтні Білий дім заявив, що режим Кіма надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.

Теми: Північна КореяРосіязброярозвідка
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