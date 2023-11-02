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США наклали санкції на розробника "Ланцетів" і газовий проєкт Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 листопада 2023, 18:41
США наклали санкції на розробника Ланцетів і газовий проєкт Путіна
бпла "ланцет", фото: росзмі

Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії. Під обмеження серед іншого потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Вашингтон у четвер уперше запровадив санкції проти фізичних, та юридичних осіб, безпосередньо причетних до виробництва безпілотників "Ланцет", які російські окупаційні сили активно використовують проти України.

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Під обмеження потрапив розробник "Ланцета" Александр Захаров, його сім’я і низка пов’язаних із ними компаній, зокрема "ЗАЛА Аеро", яка безпосередньо продає дрони російському Міноборони.

Санкції також зачепили компанію ТОВ "Арктик СПГ 2", оператора проєкту російського підсанкційного "Новатеку" з масштабного виробництва й постачання скрапленого газу в Сибіру.

У переліку Державного департаменту США згадується низка фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного імпорту в Росію технологій для військової промисловості. Серед них згадуються Єлена Мільська – дружина наближеного до Путіна міністра з надзвичайних ситуацій РФ Александра Куренкова, перший заступник голови парламенту Чечні Салман Закрієв і його син.

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До чорного списку Держдепу потрапили кілька російських посадовців – шість заступників міністрів і директор правового департаменту Мінекономіки – і компаній, які працюють на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо: Окремо Міністерство фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які сприяють ухилянню Росії від економічних обмежень та допомагають їй постачати технології для військового виробництва.

Теми: СШАРосіясанкціїгаз
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