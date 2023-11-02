США наклали санкції на розробника "Ланцетів" і газовий проєкт Путіна

Держдеп США в четвер запровадив економічні санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії. Під обмеження серед іншого потрапили енергетичні проєкти та військово-промисловий комплекс РФ.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Вашингтон у четвер уперше запровадив санкції проти фізичних, та юридичних осіб, безпосередньо причетних до виробництва безпілотників "Ланцет", які російські окупаційні сили активно використовують проти України.

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Під обмеження потрапив розробник "Ланцета" Александр Захаров, його сім’я і низка пов’язаних із ними компаній, зокрема "ЗАЛА Аеро", яка безпосередньо продає дрони російському Міноборони.

Санкції також зачепили компанію ТОВ "Арктик СПГ 2", оператора проєкту російського підсанкційного "Новатеку" з масштабного виробництва й постачання скрапленого газу в Сибіру.

У переліку Державного департаменту США згадується низка фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного імпорту в Росію технологій для військової промисловості. Серед них згадуються Єлена Мільська – дружина наближеного до Путіна міністра з надзвичайних ситуацій РФ Александра Куренкова, перший заступник голови парламенту Чечні Салман Закрієв і його син.

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До чорного списку Держдепу потрапили кілька російських посадовців – шість заступників міністрів і директор правового департаменту Мінекономіки – і компаній, які працюють на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо: Окремо Міністерство фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які сприяють ухилянню Росії від економічних обмежень та допомагають їй постачати технології для військового виробництва.