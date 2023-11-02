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У низці областей була оголошена повітряна тривога: Росія запустила безпілотники

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 2 листопада 2023, 23:03
У низці областей була оголошена повітряна тривога: Росія запустила безпілотники
Ілюстративне фото Іранських дронів. Фото - Getty Images

Увечері 2 листопада російська армія випустила кілька груп ударних БпЛА, частина з них рухалася на захід країни. Тривога тривала всю ніч. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram, голова Львівської ОВА Максим Козицький

Деталі: Станом на 22:57 повітряна тривога оголошена в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Вінницькій областях.

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О 23:38 оголосили про загрозу безпілотників на Хмельниччині. 

О 00:00 додалася Чернівецька область.

О 00.19 тривога поширилася на Рівненську область. 

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Шахеди тримають курс на захід.

Окрім цього, інша група ударних безпілотників обходить Харків зі сходу.

Близько 1.00 повітряники оголосили тривогу у Сумській області через активність тактичної авіації ворога.

 
Мапа повітряних тривог станом на 00.58

О 1.09 тривога була оголошена у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Кілька безпілотників перебувають в повітряному просторі Львівської області. Станом на 1.35 вони рухаються в сторону Стрийського району Львівщини. Військові просять людей перебувати в укриттях.

Козицький: "Ворожі безпілотники у повітряному просторі нашої області! Особлива увага – Стрий та Моршин".

Окрім цього, кілька ударних БпЛА рухаються у північно-західному напрямку. Станом на 1.52 існує загроза для Хмельницької області.

Станом на 2.36 ударні БпЛА перебувають на Хмельниччині. Залишається загроза для Рівненської та Тернопільської областей.

О 2.54 Шахеди з Вінниччини заходили у повітряний простір Хмельниччини.

О 2.57 стало відомо, що ударні БпЛА з Тернопільщини рухаються в західному напрямку.

О 3.25 на Львівщині з'явилася нова загроза від ударних безпілотників, вони прилетіли з Тернопільщини. З Вінниччини Шахеди терелетіли у Тернопільську область.

О 3.39 Шахеди перебували в повітряному просторі Тернопільської та Хмельницької областей і рухалися на захід.

О 5.21 пролунав відбій повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривогстаном на 1.09
Мапа повітряних тривог станом на 1.09

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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