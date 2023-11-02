Зеленський у зверненні згадав про відступ Росії, а про колонку Залужного – ні
Четвер, 2 листопада 2023, 20:57
Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні повідомив, що Росія поступово відступає у східну акваторію Чорного моря, але при цьому не відреагував на колонку Залужного в журналі The Economist, яка викликала суспільний резонанс.
Джерело: звернення Зеленського 2 листопада
Пряма мова: "Я вдячний усім, хто б’ється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші: Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії. Дістанемо і там".
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Деталі: Також президент подякував США за нове потужне санкційне рішення. Завдяки йому, більш ніж 220 російських – і не тільки російських – субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Журнал "The Economist" 1 листопада опублікував колонку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
- Там він зокрема заявив, що вважає: війна з Росією переходить на новий етап "позиційної" боротьби зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.
- Також написав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.