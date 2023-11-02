Медведчук і Марченко досі володіють маєтками в Україні та охороняють їх – Bihus.Info

Маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель Медведчука "Бескид" та його закарпатська дача "Ведмежа діброва" усе ще не конфісковані. Їх на платній основі охороняє поліція охорони в інтересах власників.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Столичний маєток дружини Медведчука арештований, але досі належить Оксані Марченко і не переданий в управління державі. Там також досі присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основні. Найняла її фізична особа Сіропіл О. М.

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Як виявили журналісти, найімовірніше йдеться про Олександра Миколайовича Сіропола — завгоспа Медведчука з його особистого маєтку.

Тобто, прийшли до висновку розслідувачі, попри блокування усіх активів Медведчука-Марченко їм вдається оплачувати послуги поліції охорони за допомогою завгоспа.

Крім того, поліція охорони досі надає платні послуги у двох інших об’єктах подружжя.

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Столичний маєток Марченко, фото: Bihus.Info

SPA-готель "Бескид", що розташований в урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині, досі належить компанії "Укркапітал". Історично це фірма Медведчука, але він переписав її на Марченко.

Готель під арештом, не конфіскований, але переданий в тимчасове управління державному агентству АРМА, зараз готель не працює.

Місцева поліція охорони має договір спостереження за цим об’єктом — в готелі "Бескид" оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації.

Поліцію охорони в готель Медведчука найняла компанія ТОВ "Файрікс Груп".

За словами журналістів, зовні ця фірма не веде до Медведчука, "але пояснити її бажання оплачувати охорону готелю Медведчука можна саме тим, що вона діє в інтересах Медведчука-Марченко".

Автор розслідування також звертає увагу, що договір з поліцією охорони в готелі "Бескид" укладено в липні 2022 року, ще до передачі готелю в управління АРМА. І це виключає, що її найняли управителі від держави.

SPA-готель "Бескид", фото: Bihus.Info

Закарпатська дача Медведчука "Ведмежа діброва" у с. Жденієво усе ще належить фірмі "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко. Вона арештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована. І тут присутня поліція охорони, найнята в інтересах власника.

Як з’ясували Bihus.Info, у серпні 2022 року закарпатська поліція охорони уклала договір з тією ж ноунейм-фірмою "Файрікс груп", що й івано-франківська поліція охорони в готелі "Бескид".

Закарпатська дача Медведчука "Ведмежа діброва", фото: Bihus.Info

Таким чином, підсумовують журналісти, "Медведчуку і Марченко вдається фінансувати послуги української поліції охорони навіть у 2023 р. — за допомогою завгоспа Медведчука і ТОВ "Файрікс груп".