Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю

Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів.

Джерело: CNN

Деталі: Законопроект про допомогу Ізраїлю без згадки України схвалено за підсумками голосування у Палаті представників Конгресу США. Проект підтримали 226 членів палати, проти голосувало 196.

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Президент США Джо Байден раніше пообіцяв накласти вето на цей документ.

Передісторія:

У понеділок республіканці Палати представників Конгресу США в рамках першої важливої законодавчої ініціативи нового спікера Майка Джонсона представили окремий законопроєкт про додаткові кошти лише для Ізраїлю.

У вівторок американські сенатори від обох партій висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю окремо від підтримки України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.