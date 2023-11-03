Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю
П'ятниця, 3 листопада 2023, 00:38
Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів.
Джерело: CNN
Деталі: Законопроект про допомогу Ізраїлю без згадки України схвалено за підсумками голосування у Палаті представників Конгресу США. Проект підтримали 226 членів палати, проти голосувало 196.
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Президент США Джо Байден раніше пообіцяв накласти вето на цей документ.
Передісторія:
- У понеділок республіканці Палати представників Конгресу США в рамках першої важливої законодавчої ініціативи нового спікера Майка Джонсона представили окремий законопроєкт про додаткові кошти лише для Ізраїлю.
- У вівторок американські сенатори від обох партій висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю окремо від підтримки України.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив, що президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.
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