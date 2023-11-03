Росіяни атакували військовий об'єкт на Франківщині: спалахнула пожежа
П'ятниця, 3 листопада 2023, 10:13
Російські війська здійснили атаку на військовий об'єкт на території Івано-Франківської області.
Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у Telegram
Деталі: За її словами, внаслідок удару спалахнула пожежа. На місце відразу прибули відповідні служби і займання локалізовали.
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Онищук повідомила, що цієї ночі ворог атакував Україну дронами-камікадзе Shahed. Цілив по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.
Що передувало: У ніч на п'ятницю російські шахеди п'ять разів влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині.