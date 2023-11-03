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Нардеп Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину

Валентина Романенко, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 листопада 2023, 11:11
Нардеп Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину
Фото: джерела УП

Народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко вранці 3 листопада збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району. Народний депутат підвтердив факт скоєння ДТП.

Джерело: Нацполіція в Житомирській області, ДБР, нардеп Андрій Ніколаєнко у Facebook, "Схеми" (Радіо Свобода)

Деталі: Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною.

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Згодомо в Нацполіції уточнили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху.

 

Там підтвердили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не повідомили, хто саме.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події.

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Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.

Також повідомляється, що ДБР почало розслідування обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата.

Народний депутат Андрій Ніколаєнко на своїй сторінці у Facebook підтвердив скоєння ДТП. "На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", - написав він.

Оновлено: Журналісти "Схем" (Радіо Свобода) за допомогою сервісу перевірки адмінправопорушень МВС з’ясували, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищував швидкість на 52 км/год. Йому за це згенерували штраф у розмірі 340 грн.

Повідомляється, що автівка рухалась зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 км/год. Однак невідомо, з якою швидкістю нардеп їхав пізніше, в момент ДТП.

Журналісти також з’ясували, що Mercedes-Benz, яким керував нардеп, належить його дружині Катерині Вайдич, який вона отримала у вересні 2023-го.

Загалом з сервісу МВС відомо, що усього за цієї автівкою зафіксовано дев'ять випадків порушення режиму швидкості починаючи з квітня цього року.

Теми: ДТПЖитомирщина
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