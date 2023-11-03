Стаття Залужного, схоже, мала на меті вплинути на дебати в США щодо України – Politico

Нещодавні заяви головнокомандуча ЗСУ Валерія Залужного розпалили "партійні пристрасті" в американському Конгресі.

Джерело: Politico

Дослівно: "Приголомшливе зізнання генерала Валерія Залужного відлунює у Капітолії, де республіканці стверджують, що його коментар є приводом для перегляду американської підтримки Києва доти, доки це необхідно. І це може зробити підйом України в гору проти Росії та в залах Конгресу ще крутішим".

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Деталі: Politico наголошує, що сенат, швидше за все, схвалить збільшення допомоги Україні. Однак спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати більш скептично налаштованих колег.

Дослівно: "Заяви Залужного, схоже, мали на меті вплинути на дебати в американському Конгресі. Генерал, як і президент України Володимир Зеленський, відчайдушно потребує більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності та артилерії, щоб прорвати російську оборону".

Більше деталей: Нагадаємо, що Залужний у статті наголосив, що "ЗСУ потребують високих технологій", щоб закінчити війну.

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Politico пише, що Київ "дедалі більше прагне вийти за рамки очікуваної допомоги і прагне розпочати партнерство з американською та європейською оборонною промисловістю, щоб укласти угоди про спільне виробництво, щоб мати змогу створювати власну зброю".

Сенатор Джей Д. Венс, який відкрито закликав припинити військову допомогу Києву, заявив, що висловлювання Залужного свідчать про глибокі розбіжності в українському керівництві.

"Військові цілі Зеленського не відповідають дійсності, і деякі з його найближчого оточення відштовхують його", – сказав він журналістам у Капітолії. На його думку, війна мала закінчитися тим, Росія контролюватиме частину української території, а врегулювання було б шляхом переговорів.

Сенатор Джош Хоулі, який теж скептично ставиться до збільшення допомоги Києву, сказав, що відвертість Залужного "пробила велику діру в політиці щодо України". На його думку, позиція України полягає в тому, що "ми повинні продовжувати фінансувати її в усіх аспектах, а не лише у військовому, ми повинні надати гроші на пенсії та все інше, щоб ситуація не зайшла в глухий кут".

Він додав, що це викликає питання, якою буде стратегія в ендшпілі: "Який тут план? Я не думаю, що у них є план".

Оцінка Залужного "збігається з тим, що нам повідомляли", – сказав сенатор Бен Кардін, голова Комітету у закордонних справах Сенату США. "Була надія, що вони досягнуть більших успіхів", – продовжив він.

Водночас, як наголошує Politico, аргументи Венса і Хоулі все ще залишаються думкою меншості в Сенаті, адже більшість сенаторів від обох партій все ще заявляють, що хочуть продовжувати допомагати Україні вийти з "глухого кута".

Однак кількість противників цього все одно збільшується, особливо коли увага США переключилася на допомогу Ізраїлю.

Politico наголошує, що коментарі Залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.

Зокрема, член Комітету з питань Збройних сил та сенатор Річард Блюментал наголосив, що "природа війни в Україні така, що вона буде миля за милею".

На його думку, Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, тому що це життєво важливо для американської національної безпеки, навіть "якщо гігантського прориву не буде".