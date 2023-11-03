ТОК-ШОУ УП: Стаття TIME. Колонка Залужного. Розмови росіян про мир
П'ятниця, 3 листопада 2023, 20:00
Чи втомився Захід від війни в Україні? Що потрібно Україні для перемоги? І чому Шойгу раптом заговорив про переговори?
Ці та інше теми обговорюватимуть у ток-шоу "Українська правда" 3 листопада о 20:00. Трансляція ток-шоу відбуватиметься на каналі УП в Youtube.
Про що саме говоритимуть в ефірі:
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- Стаття TIME: де маніпуляція, а що правда?
- План перемоги Залужного. Україні потрібні нові технології та більші резерви військ. Що Головнокомандувач ЗСУ написав у The Economist
- 70% росіян хочуть зупинити війну, третина готова повернути окуповані території. Навіщо Кремль влаштовує псевдо опитування та чому Шойгу заговорив про перемирʼя?