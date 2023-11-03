ТОК-ШОУ УП: Стаття TIME. Колонка Залужного. Розмови росіян про мир

Чи втомився Захід від війни в Україні? Що потрібно Україні для перемоги? І чому Шойгу раптом заговорив про переговори?

Ці та інше теми обговорюватимуть у ток-шоу "Українська правда" 3 листопада о 20:00. Трансляція ток-шоу відбуватиметься на каналі УП в Youtube.

Про що саме говоритимуть в ефірі:

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