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ТОК-ШОУ УП: Стаття TIME. Колонка Залужного. Розмови росіян про мир

Ірина Балачук, "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 20:00
ТОК-ШОУ УП: Стаття TIME. Колонка Залужного. Розмови росіян про мир
Інфографіка УП

Чи втомився Захід від війни в Україні? Що потрібно Україні для перемоги? І чому Шойгу раптом заговорив про переговори?

Ці та інше теми обговорюватимуть у ток-шоу "Українська правда" 3 листопада о 20:00. Трансляція ток-шоу відбуватиметься на каналі УП в Youtube.

Про що саме говоритимуть в ефірі:

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  • Стаття TIME: де маніпуляція, а що правда?
  • План перемоги Залужного. Україні потрібні нові технології та більші резерви військ. Що Головнокомандувач ЗСУ написав у The Economist
  • 70% росіян хочуть зупинити війну, третина готова повернути окуповані території. Навіщо Кремль влаштовує псевдо опитування та чому Шойгу заговорив про перемирʼя?

Теми: ЗалужнийЗеленськиймир
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