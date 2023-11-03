В РФ спалили авто гендиректора підприємства, що будує бойові ракети – ГУР

У ніч на 3 листопада рух опору спалив автомобіль Volvo XC90 у російському місті Нижній Новгород. Власник авто – росіянин Ігор Кузнєцов, генеральний директор компанії "ГосНИИмаш".

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram

Деталі: За даними ГУР, вказане підприємство ― провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об’єктах в Україні. Зокрема, "ГосНИИмаш" випускає боєголовки до ракет.

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"Полювання триває!" – додали у воєнній розвідці.