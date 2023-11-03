Путін заявив, що для Росії Орда краща "західних завойовників"

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Золота Орда для Москви завжди була краща "західних завойовників" та похвалив князя Олександра Невського за те, що їздив до ханів отримувати "ярлик" на князювання.

Джерело: Володимир Путін на зустрічі з новим складом громадської палати РФ

Пряма мова: "Єдність народу була ключовою складовою виходу Росії на нові рубежі. Так було завжди. Давайте згадаємо те, що відбувалося за часів, ну скажімо, Олександра Невського. Адже він їздив в Орду, вклонявся ординським ханам, отримував ярлик на князювання, зокрема й насамперед для того, щоб ефективно протистояти навалі Заходу".

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Деталі: За словами Путіна, незважаючи на те, що ординці поводилися нахабно і жорстоко, але не зачіпали, на думку російського президента, російської мови, традицій, культури.

У той же час, заявив Путін, "західні завойовники", саме на це претендували.

"Ось чому ми так шануємо Олександра Невського як святого. Саме за цей вибір. Він думав про те, щоб зберегти російський народ. Ну а потім і всі народи, які проживають на території нашої країни", - сказав Путін.