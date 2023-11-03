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Ізраїльські ЗМІ повідомили про підготовку візиту Зеленського

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 листопада 2023, 18:56

За даними ізраїльських медіа, підготовка до візиту президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю наступного тижня йде повним ходом.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на ізраїльський 12-й канал новин

Деталі: "Приїзд Зеленського та його фотографія з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими ізраїльськими лідерами "надішле сигнал про те, що вільний світ, який зазнав нападу, протистоїть менш вільному світу, який нападає", - йдеться в телевізійному репортажі.

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"Це означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїлю, України, Європи і США проти осі Росія-Іран", - зазначає 12-й канал, додаючи, що Ізраїль визнає, що цей візит підвищить його легітимність у війні проти ХАМАС.

Повідомляється, що Зеленський може прибути вже в понеділок або вівторок.

Теми: ЗеленськийІзраїль
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