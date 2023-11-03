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Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера "Динамо"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 3 листопада 2023, 19:29
Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо
Мірча Луческу. Фото з сайту Динамо

Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера "Динамо" та оголосив про закінчення кар’єри.

Джерело: Суспільне.Спорт з посиланням на Луческу після матчу проти "Шахтаря"

Пряма мова: "Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями Шахтаря. Дякую усім. Хотілося би завершити по-іншому, але усьому приходить кінець — і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець".

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Деталі: Луческу тренував "Динамо" з 2020 року. Перед тим 12 років був головним тренером "Шахтаря".

Теми: футболспорт
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