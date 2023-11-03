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Зеленський підписав закон про національні спільноти, важливий для євроінтеграції

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 20:23
Зеленський підписав закон про національні спільноти, важливий для євроінтеграції
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо національних меншин, який є однією із семи вимог Європейської комісії для подальшого руху України до членства в ЄС.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 листопада, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Про підписання законопроєкту голова держави сказав у контексті підготовки до наступного тижня, коли Єврокомісія має оприлюднити оцінку прогресу євроінтеграції України.

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"Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз", – оголосив Зеленський.

Йдеться про закон, який вносить зміни до вже чинного закону "Про національні меншини (спільноти)" і який Верховна рада схвалила ще 21 вересня.

Положення ухваленого закону частково враховують рекомендації Венеційської комісії, яка критикувала попередню редакцію документа. Водночас виконання всіх рекомендацій не є можливим, оскільки деякі з них обмежують права української мови.

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За неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Перед цим до України має приїхати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Теми: Зеленськийєвроінтеграціязаконодавство
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