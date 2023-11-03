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У Байдена кажуть, що США надсилатиме Україні менші пакети допомоги через рішення Конгресу

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 21:40
У Байдена кажуть, що США надсилатиме Україні менші пакети допомоги через рішення Конгресу
РЕЧНИЦЯ БІЛОГО ДОМУ КАРІН-ЖАН П’ЄР , GETTY IMAGE

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи чергове оголошення військової допомоги для України, заявила, що США будуть виділяти менші пакети такої допомоги через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг Жан-П’єр

Деталі: Жан-П’єр нагадала, що останній пакет військової допомоги США складається з двох частин: 125 мільйонів доларів – у межах програми Presidential Drawdown Authority (PDA; надання зброї із запасів армії США) та 300 мільйонів – з програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI; замовлення зброї у виробників).

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"Із сьогоднішнім оголошенням ми вичерпали решту коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України", – зазначила речниця Білого дому.

"І хоча ми маємо залишки за програмою PDA, щоб продовжувати задовольняти нагальні потреби України на полі бою, ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну на якомога довший час", – додала вона.

У зв’язку з цим Жан-П’єр закликала Конгрес якнайшвидше схвалити запропонований Білим домом пакет додаткового фінансування.

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"Зараз, із наближенням чергової жорстокої зими, сповненої російських атак, дуже важливо, щоб Конгрес надіслав світові важливий сигнал про рішучість Америки і вжив заходів для ухвалення додаткового запиту президента про національну безпеку і показав Владіміру Путіну та решті світу, що США продовжують твердо стояти на боці України", – сказала посадовиця.

Адміністрація Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів (програма PDA).

Нагадаємо, Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України. 

Але новий спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

Теми: СШАдопомога Україні
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