Росія з артилерії обстріляла Нікополь, поранений чоловік
П'ятниця, 3 листопада 2023, 23:01
Протягом дня 3 листопада Росія 7 разів обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині, поранений 51-річний чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Сім разів протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину. Випустив понад три десятки артилерійських снарядів.
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Поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Та найбільше дісталося самому Нікополю".
Деталі: Постраждалого чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджені 13 гаражів і 6 авто. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач. Побите й комунальне підприємство.
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