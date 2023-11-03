Росія з артилерії обстріляла Нікополь, поранений чоловік

Протягом дня 3 листопада Росія 7 разів обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині, поранений 51-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Сім разів протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину. Випустив понад три десятки артилерійських снарядів.

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Поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Та найбільше дісталося самому Нікополю".

Деталі: Постраждалого чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені 13 гаражів і 6 авто. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач. Побите й комунальне підприємство.