МАГАТЕ провело ротацію експертів на ЗАЕС

Цього тижня нова команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на ротацію моніторингової місії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Джерело: заява генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Дослівно: "Це вже тринадцята така місія відтоді, як минулого року МАГАТЕ встановило постійну присутність на об'єкті, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час військового конфлікту".

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"Майже щодня протягом останніх тижнів і місяців експерти МАГАТЕ продовжують чути вибухи на деякій відстані від найбільшої в Європі атомної електростанції (АЕС), що підкреслює постійну загрозу ядерній безпеці".

Пряма мова Гроссі: "Вже чотирнадцять місяців експерти МАГАТЕ працюють на Запорізькій атомній електростанції, здійснюючи моніторинг ядерної та фізичної ядерної безпеки та інформуючи світ про те, що там відбувається.

Їхня робота є життєво важливою для зусиль, спрямованих на збереження цього великого ядерного об'єкту в безпеці та захист людей і довкілля в Україні та за її межами. Однак ризик залишається.

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Наша важлива робота триватиме стільки, скільки буде необхідно".

Деталі: У заяві також зазначається, що протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували здійснювати обхід майданчика, відвідавши сховища свіжого палива, аварійні дизель-генератори енергоблоку №1, відкритий розподільчий пункт 750-кіловольтної лінії електропередач, центральний склад та тимчасовий центр аварійного реагування.

Їм повідомили, що на листопад заплановані аварійні навчання, перші з часів до початку війни.

Нагадаємо:

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

В "Енергоатомі" заявили, що на Хмельницькій АЕС відбулась ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), 12-та постійної місії агентства.

Наприкінці жовтня МАГАТЕ провело неоголошену інспекцію на Рівненській атомної електростанції.