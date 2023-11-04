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На війні загинув засновник і редактор рівненського видання

Ольга Глущенко Субота, 4 листопада 2023, 01:24
На війні загинув засновник і редактор рівненського видання
Тарас Давидюк, фото: horyn.info

На фронті на околицях Роботиного Запорізької області загинув засновник і головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.

Джерело: Горинь.інфо

Дослівно: "Тарас добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщини, адже ще з студентських років був активним в різних патріотичних організаціях. З 2002 року у громадському русі.

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Був членом "Молодого Руху". У 2005-2012 роках – голова обласної організації і член Центрального Проводу "Молодіжного Націоналістичного Конгресу".

Був також голою рівненської обласної організації "Активна молодь"".

Деталі: Видання зазначає, що взимку 2013-2014 років Давидюк був добровольцем 15-ї "МНК-івської", відтак і 14-ої "пластової" сотні Самооборони Майдану.

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З початком російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні "Гарпун". Опісля продовжив службу в одному із окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ.

Додому повернувся навесні 2019 року. В цьому році почало роботу видання "Горинь.інфо".

З Початку повномасштабної війни Давидюк пішов на фронт. Останні місяці воював у 14-го окремому полку, разом із побратимами з "Гарпуна".

Теми: війнаРівненська область
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