На війні загинув засновник і редактор рівненського видання
На фронті на околицях Роботиного Запорізької області загинув засновник і головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк.
Джерело: Горинь.інфо
Дослівно: "Тарас добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщини, адже ще з студентських років був активним в різних патріотичних організаціях. З 2002 року у громадському русі.
Був членом "Молодого Руху". У 2005-2012 роках – голова обласної організації і член Центрального Проводу "Молодіжного Націоналістичного Конгресу".
Був також голою рівненської обласної організації "Активна молодь"".
Деталі: Видання зазначає, що взимку 2013-2014 років Давидюк був добровольцем 15-ї "МНК-івської", відтак і 14-ої "пластової" сотні Самооборони Майдану.
З початком російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні "Гарпун". Опісля продовжив службу в одному із окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ.
Додому повернувся навесні 2019 року. В цьому році почало роботу видання "Горинь.інфо".
З Початку повномасштабної війни Давидюк пішов на фронт. Останні місяці воював у 14-го окремому полку, разом із побратимами з "Гарпуна".