Землетрус у Непалі забрав життя щонайменше 70 осіб

Щонайменше 70 людей загинули і сотні отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 6,4, що стався на північному заході Непалу пізно ввечері в п'ятницю.

Джерело: The New York Times із посиланням на місцевих чиновників

Деталі: Рятувальники тільки починають добиратися до гірських сіл, де стався землетрус, але офіційні особи попереджають, що кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки при денному світлі легше виявляти масштаби руйнувань і відновлювати втрачений зв'язок з районами, які були від нього відрізані.

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Землетрус стався близько опівночі, коли люди спали. Підземні поштовхи відчувалися і в столиці Індії, Нью-Делі, за сотні кілометрів від неї.

"Наразі підтверджено 34 смерті від поліції та урядовців", – сказав Суреш Сунар, головний районний офіцер Джаджаркоту, епіцентру землетрусу, який знаходиться за близько 500 км від столиці Непалу Катманду.

У Рукумі, ще одному постраждалому від землетрусу районі, підтверджено 36 смертей і те, що 53 людини отримали поранення.

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Видання нагадує, що землетруси є частим явищем у Непалі.

Землетрус силою 7,8 балів у 2015 році забрав життя близько 9 000 людей і пошкодив близько мільйона будівель, завдавши збитків на мільярди рупій в одній з найбідніших країн Південної Азії.