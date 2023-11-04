На ТОТ загарбники погрожують звільненням власникам українських паспортів – спротив

На тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільняти осіб, які не мають російських паспортів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так, російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

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В паралельній реальності окупантів, ТОТ є частиною РФ, а українці, які відмовились брати паспорт ворога є "іноземними працівниками".

Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців".

Деталі: Як зазначають у ЦНС, таким чином ворог планує наростити темпи паспортизації або ж зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій.