У США кажуть, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій початковий план щодо ХАМАСу

В адміністрації президента США заявляють, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій початковий військовий план війни проти ХАМАСу після переговорів зі Сполученими Штатами.

Джерело: The Times of Israel, ЦАХАЛ

Деталі: Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена під час телефонної розмови з журналістами на умовах анонімності заявив, що Ізраїль після переговорів із США "значно вдосконалив" початковий план, пише The Times of Israel.

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"Вони значно вдосконалили те, що спочатку було їхнім планом", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи обговорює Вашингтон з Ізраїлем зростаючу кількість жертв серед цивільного населення, високопоставлений чиновник наполягає на тому, що США "ставлять складні запитання, постійно запитують і домагаються ясності щодо цілей, яких вони прагнуть досягти".

Високопосадовець також заявив, що заклик до припинення вогню після наступу ХАМАСу 7 жовтня не був би правильною політикою для США.

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Припинення вогню "залежить від того, чи почуватимуться ізраїльтяни в безпеці і чи не станеться чогось подібного знову", - каже посадовець.

З іншого боку, "пауза" дозволила б забезпечити безпечний прохід цивільних осіб і збільшити потік допомоги в Газу.

Разом з тим, ЦАХАЛ у суботу зранку повідомив, що наземна операція в Секторі Гази триває, а ізраїльські війська "вбили десятки терористів і знищили терористичну інфраструктуру ХАМАСу".

Дослівно ЦАХАЛ: "За минулу добу було здійснено численні спроби нападів на війська ЦАХАЛу з шахт тунелів і військових об'єктів на півночі Сектора Гази. Підрозділи ЦАХАЛу, що діяли в цьому районі, вбили терористів, виявили зброю ХАМАСу і розкрили тунельні шахти, які використовувалися для терористичних цілей.

Під час вчорашніх боїв з терористами війська ЦАХАЛу вступили в бій з 15 терористами на півночі Сектора Гази, знищивши кількох із них, а також направили танковий вогонь на знищення трьох спостережних пунктів ХАМАСу.

Також вночі, в ході цілеспрямованого рейду на півдні Сектора Гази, бронетанкові та інженерні підрозділи ЦАХАЛу проводили розмінування будівель і знешкодження вибухових пристроїв. Під час операції війська зіткнулися з терористичною групою, яка виходила з шахти тунелю. У відповідь військовослужбовці відкрили вогонь по терористах і знищили їх".

Більше деталей: Водночас генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він "в жаху" від удару ізраїльських сил по колоні машин швидкої допомоги в Газі, й вважає, що конфлікт "повинен припинитися".

"Я в жаху від повідомлення про напад у Газі на колону машин швидкої допомоги біля лікарні Аль-Шифа. Зображення тіл, розкиданих на вулиці біля лікарні, викликають жах", - йдеться в заяві генсека ООН.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по машині швидкої допомоги, яка використовувалася осередком ХАМАС.

Що передувало: Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.

Як стало відомо виданню The Times of Israel від представників США та Ізраїлю, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині Сектора Гази.