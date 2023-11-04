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Представники США і ЄС обговорюють із Україною можливість переговорів з РФ – NBC

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 4 листопада 2023, 09:27
Представники США і ЄС обговорюють із Україною можливість переговорів з РФ – NBC
засідання "Рамштайну" в жовтні 2023 року, фото: пресслужба НАТО

Посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією.

ДжерелоNBC News із посиланням на неназваних нинішніх і колишніх американських високопосадовців, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними телеканалу, у цих обговореннях, зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

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Зокрема, одне з таких обговорень відбулось минулого місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили посадовці.

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Вони кажуть, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Посадовці побоюються, що така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

Посадовці також заявляли, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками, зазначає телеканал.

Водночас, як сказали двоє американських посадовці, адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів з Україною.

За їхніми словами, Путін все ще вважає, що може "перечекати Захід", або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять підтримку фінансування України, або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою.

Що передувало: У вересні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може вести мирні переговори з Путіним, оскільки тому не можна довіряти.

Він також казав, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.

Теми: переговориСШАЄСРосія
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