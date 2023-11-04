СБУ повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу, а Путін дав йому премію

Служба безпеки та Офіс генерального прокурора України зібрали доказову базу на патріарха Російської православної церкви Володимира Гундяєва (Кирила), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

Джерело: сайт СБУ, російське агентство РИА Новости

Деталі: На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України. Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

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Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

"Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави", - заявили в спецслужбі.

З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви.

Разом з тим, президент країни-агресора Володимир Путін у суботу присудив патріарху Кирилу премію президента РФ "за внесок у зміцнення єдності російської нації" 2023 року, повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.