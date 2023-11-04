В Росії пройшли невдалі випробування носіїв ядерної зброї – розвідка

За даними української розвідки, в Росії наприкінці жовтня й на початку листопада відбулися невдалі випробування носіїв ядерної зброї – ракет "Ярс" і "Булава".

Джерело: Головне управління розвідки МО України

Дослівно: "1 листопада 2023 року держава-агресор Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ.

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Запуск ракети "Ярс" із космодрому "Плєсєцк" (Архангельська обл.) по цілі на полігоні "Кура" (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.

За даними ГУР МО України, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року.

Так само невдало 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре засвідчило її ненадійність".

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Деталі: У ГУР стверджують, що серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування ― це один з ключових проєктів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ.

Ракету "Сармат" в Росії створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому ― у 2018-му, але дату постійно відтерміновували. Зрештою, "Сармат" прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го ― після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.

Дослівно ГУР: "У порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 "Воєвода" створена їй на заміну ракета "Сармат" позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. Фактично "Сармат" ― недопрацьована, недосконала, сира ракета".

Більше деталей: Також ГУР повідомляє, що заплановане Росією на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

"Усі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора РФ – прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв’язану нею війну проти України, а також неспроможності науково-технічної та промислової баз терористичної Росії виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним", – заявили в розвідці.