Зеленський і фон дер Ляєн подякували українським залізничникам

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяли участь в урочистостях з нагоди Дня залізничника в Києві.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Зеленський нагадав, що українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей із зони бойових дій.

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"Наша залізниця, ви всі, ви змогли перевезти вже тільки від початку цього року більше, ніж 120 млн тонн вантажів, зокрема, і глобально важливих вантажів, таких, як продовольство. І я вдячний кожній країні та Євросоюзу за підтримку залізничних шляхів", - сказав Зеленський.

За його словами, від початку повномасштабної війни українські залізничники змогли побудувати нові життєво важливі маршрути, яких Україна потребувала десятки років.

"І це маршрути з Польщею, з Румунією, Молдовою. Українські залізничники додають Європі внутрішньої інтегрованості, внутрішніх зв’язків", - сказав президент.

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Він наголосив, що "наша залізниця – це значно більше, ніж просто транспорт".

"Це гарантія, що наші люди, наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця – це гарантія, що області України, наші міста, наші села в різних частинах нашої держави навіть під обстрілами російських терористів об'єднані в один простір життя з необхідними сенсами, з необхідними товарами", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що російсько-українська війна забрала життя 530 працівників української залізниці. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна може пишатися своїми залізничниками.

Урсула фон дер Ляєн на вокзалі Києва 4 листопада, фото Укрінформ

"З самого початку російської війни проти України ви працюєте безперервно в таких складних умовах. Ви допомагаєте своїм співвітчизникам знаходити притулок у Європейському Союзі й повертатися знову додому. Ви перевозите зерно і життєво важливі продукти з України і до всього світу. І ви зв’язуєте свою країну і свій народ. Ви підтримуєте лінію життя, і я можу стати свідком цього, тому що вже 6 раз я приїжджаю до Києва потягом, і я можу сказати, що цей потяг став легендою", - сказала вона.

Зеленський і фон де Ляєн подякували українським залізничникам за їхню роботу. Президент вручив їм державні нагороди.

4 листопада в Україні відзначають День залізничника.