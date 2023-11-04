Міністр оборони Італії про війну в Україні: Потрібне перемир’я, але час іще не настав

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для проведення мирних переговорів між Україною і РФ іще не настав, але "надія помирає останньою".

Джерело: Крозетто в інтерв’ю Quotidiano Nazionale, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права…

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Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися тільки на воєнних діях. Необхідне політичне "перемир'я". Час для цього ще не настав, але "Надія помирає останньою".

Деталі: Крозетто визнав, що зараз увага до війни РФ проти України знизилась, однак не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ.

Італійський міністр додав, що підтримка Києва з боку Заходу і ЄС не змінилася.

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Що передувало: Раніше телеканал NBC News повідомляв, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

У вересні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не може вести мирні переговори з Путіним, оскільки тому не можна довіряти.