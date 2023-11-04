Росіяни обстріляли Херсон: є поранені, 82-річна жінка в тяжкому стані

Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона в суботу поранено троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

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Деталі: 82-річна мешканка перебуває у тяжкому стані, за її життя борються лікарі. У жінки вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.

Стан 84-річного чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Він отримав поранення гомілки.

Також внаслідок обстрілу травму ноги дістала 67-річна жінка. Потерпілій надали меддопомогу на місці.