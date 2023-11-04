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Зеленський: Війна на Близькому Сході забирає фокус з України, це одна з цілей РФ

Катерина ТищенкоСубота, 4 листопада 2023, 16:05
Зеленський: Війна на Близькому Сході забирає фокус з України, це одна з цілей РФ
Володимир Зеленський 4 листопада, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна на Близькому Сході зменшує фокус уваги на Україні, що є однією із цілей Росії.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі ЗМІ разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Що стосується Близького Сходу. Відповім вам: авжеж, це зрозуміло, війна на Близькому Сході, цей конфлікт забирає фокус. Я вважаю, що це одна із цілей Російської Федерації була.

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Зараз, розуміючи, що фокус з України, скажімо так, фокус на Україну буде зменшений… І це факт. І ми бачимо це по результатах.

Але все в наших силах, ми були вже в складних ситуаціях. Ми були вже в дуже складних ситуаціях, коли фокусу на Україні не було майже. Він був від медіа, але він був не від лідерів світу, але ми змогли вийти з цієї ситуації. Тому я абсолютно впевнений – ми подолаємо цей виклик".

Теми: ЗеленськийІзраїльСектор Гази
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