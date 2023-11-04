У Криму вибухи, Севастопольська бухта в диму

В анексованому Криму лунають вибухи, оголосили повітряну тривогу, а окупанти заявляють, що влаштували димову завісу в Севастопольській бухті.

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, "Крим Реалії"

Деталі: ЗМІ повідомляють, що в Криму оголосили повітряну тривогу.

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Окупанти в соцмережах уже повідомили про "успішну роботу ППО".

У Севастополі видно дим, окупанти повідомляють, нібито все гаразд.

Пряма мова Развожаєва: "Дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування".

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Оновлено: "Радіо Свобода" та окупаційні канали повідомляють про вибухи у Керчі.

За даними телеграм-каналів, може бути влучання у судноремонтний завод у Керчі.

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов каже, нібито у районі заводу спрацювала ППО Росії, а уламки "впали на територію доків".