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Глава Єврокомісії пояснила конгресменам США, чому важливо підтримувати Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 4 листопада 2023, 16:48
Глава Єврокомісії пояснила конгресменам США, чому важливо підтримувати Україну
фото: getty

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про свої розмови з сенаторами і конгресменами США щодо важливості продовження підтримки України.

Джерело: фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, "Європейська правда"

Деталі: "Коли у нас були розмови під час саміту в США, ми доповіли про нашу допомогу та говорили про 50 млрд євро, які запропонували Єврораді, і щодо яких сподіваємося досягти згоди до кінця року", – наголосила фон дер Ляєн.

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За її словами, це був обмін думками, оскільки з першого дня ЄС та США координують свою роботу.

"У мене також була можливість поговорити з сенаторами та конгресменами Сполучених Штатів, де ми пояснили їм, що ми робимо, та чому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, щоб Україна мала фінансову стабільність та прогнозованість бюджету", – резюмувала фон дер Ляєн.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи оголошення військової допомоги для України у п'ятницю, заявила, що США будуть виділяти менші пакети такої допомоги через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України. 

Але новий спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

Теми: ЄврокомісіяСШАдопомога УкраїніЗеленський
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