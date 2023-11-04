Біля Дніпра приліт в інфраструктурний об'єкт, лунають повторні вибухи

У Дніпрі за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомляють видання. Пізніше стало відомо про влучання в об'єкт інфраструктури біля міста.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили, глава області Сергій Лисак

Деталі: Тривога була оголошена о 17:17, і вже о 17:19 видання написали про звуки вибухів.

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Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а також попросили дніпрян перейти в укриття.

Пряма мова Лисака: "Дніпро! Інформаційна тиша.

Вся інформація - після відбою повітряної тривоги".

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Оновлено: Пізніше Лисак повідомив про "прильоти" в Дніпровській громаді.

Зазначається, що ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв.

Через понад годину від оголошення тривоги біля міста знову пролунали вибухи – втретє.