Біля Дніпра приліт в інфраструктурний об'єкт, лунають повторні вибухи
У Дніпрі за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомляють видання. Пізніше стало відомо про влучання в об'єкт інфраструктури біля міста.
Джерело: Суспільне, Повітряні сили, глава області Сергій Лисак
Деталі: Тривога була оголошена о 17:17, і вже о 17:19 видання написали про звуки вибухів.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а також попросили дніпрян перейти в укриття.
Пряма мова Лисака: "Дніпро! Інформаційна тиша.
Вся інформація - після відбою повітряної тривоги".
Оновлено: Пізніше Лисак повідомив про "прильоти" в Дніпровській громаді.
Зазначається, що ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв.
Через понад годину від оголошення тривоги біля міста знову пролунали вибухи – втретє.