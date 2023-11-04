Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Наша політика наближає нас до того, що український прапор буде у Брюсселі

Роман ПетренкоСубота, 4 листопада 2023, 17:58
Зеленський: Наша політика наближає нас до того, що український прапор буде у Брюсселі
фото: enaj.eu

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має звикати до того, що влада своєю політикою наближає час, коли український прапор висітиме серед держав-членів ЄС.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів.

Реклама:

І це знов і знов докази того, що Україна може – може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців...

Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика – це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав – членів ЄС".

Деталі: Зеленський запевнив, що його команда робить усе, щоб бути готовими до повноправного вступу в Євросоюз, щоб адаптувати всі інституції та стандарти до європейських правил.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийЄСєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
У Криму вибухи, Севастопольська бухта в диму
Глава Єврокомісії пояснила конгресменам США, чому важливо підтримувати Україну
Росіяни мають втрати та перегруповуються біля Куп'янська – Сирський
Біля Дніпра прильот в інфраструктурний об'єкт, лунають повторні вибухи
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: