Зеленський: Наша політика наближає нас до того, що український прапор буде у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має звикати до того, що влада своєю політикою наближає час, коли український прапор висітиме серед держав-членів ЄС.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів.

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І це знов і знов докази того, що Україна може – може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців...

Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика – це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав – членів ЄС".

Деталі: Зеленський запевнив, що його команда робить усе, щоб бути готовими до повноправного вступу в Євросоюз, щоб адаптувати всі інституції та стандарти до європейських правил.