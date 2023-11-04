Сили ППО збили три "Іскандери" у суботу
Субота, 4 листопада 2023, 19:54
Повітряні сили повідомили про збиття трьох "Іскандер-К" ввечері у неділю, 4 листопада.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
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В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К".
Деталі: Повітряники не уточнили, скільки всього крилатих ракет запустила Росія 4 листопада.