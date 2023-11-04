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Росія вдарила по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження: загинули понад 20 бійців

"Українська правда"Субота, 4 листопада 2023, 20:58
Росія вдарила по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження: загинули понад 20 бійців
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО SHUTTERSTOCK

Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих.

Джерело: співрозмовник УП в МВС, голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, військові у соцмережах, Центр стратегічних комунікацій

Деталі: У соцмережах з'явилося відео одного з військових, який повідомив, що у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія. За його словами, один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі.

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Військовий додав, що загинуло "дуже багато" захисників та цивільного населення.

Джерело "Української правди" в МВС підтвердило цю подію.

Дослівно: "03.11.2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області".

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Більше деталей: Про цю інформацію непрямо повідомляє й очільник Закарпатської області Віктор Микита.

Сама 128 бригада наразі не надає ніякої інформації. "Українська правда" також звернулася до ОСУВ "Таврія" за коментарем, але наразі не отримала відповіді.

Пряма мова Микити: "Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо...

Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів".

Оновлено: Стратком пізніше теж написав про цю подію.

За даними військових, росіяни влучили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Теми: Збройні силивійна
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