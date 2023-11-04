Окупанти обстріляли Полтавщину: є загибла, поранені двоє дітей

Російські окупанти 4 листопада атакували Полтавську область, через уламки ракет поранені декілька людей, одна жінка загинула.

Джерело: очільник Полтавщини Філіп Пронін

Деталі: За інформацією влади, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

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Загинула одна жінка та декілька людей поранено.

Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Ще у одного чоловіка відкритий перелом гомілки.

Ушкоджень зазнали щонайменше 9 приватних будівель.