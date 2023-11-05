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Росіяни обстріляли 6 громад Сумщини, скинули ВОГ і 9 мін

Ольга Глущенко Неділя, 5 листопада 2023, 00:58
Росіяни обстріляли 6 громад Сумщини, скинули ВОГ і 9 мін
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 15 обстрілів 6 прикордонних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Есманська громади.

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По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 9 вибухів та РСЗВ, теж 9 вибухів.

У Дружбівській громаді зафіксовано 11 вибухів з артилерії та 1 вибух з міномету.

По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл, 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл, 1 вибух.

На територію Краснопільської громади росіяни скинули 9 мін.

На Юнаківську громаду здійснено скидання з БпЛА ВОГ, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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