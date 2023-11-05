Ізраїль відреагував на відкликання Туреччиною посла

У МЗС Ізраїлю відкликання Туреччиною свого посла в Ізраїлі назвали "ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці ХАМАС".

Джерело: спікер МЗС Ізраїлю Ліор Хаят у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова: "Рішення турецького уряду відкликати свого посла в той час, як Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав'язаної йому терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ, є ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці терористичної організації ХАМАС".

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Деталі: Хаят заявив, що "терористи ХАМАС жорстоко вбили понад 1400 ізраїльтян і 240 викрали, серед них – немовлята, діти, жінки і літні люди.

Він додав, що терористи ХАМАС використовують населення Гази як живий щит і перешкоджають його переміщенню в безпечні райони, викрадаючи у нього паливо, їжу і питну воду.

"ХАМАС скоює воєнні злочини та злочини проти людяності і є справжнім ворогом палестинського народу", – наголосив Хаят.

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Що передувало: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що він розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.

Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти "триваючих бомбардувань обложеного сектора Гази".