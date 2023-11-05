Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль відреагував на відкликання Туреччиною посла

Ольга Глущенко Неділя, 5 листопада 2023, 02:04
Ізраїль відреагував на відкликання Туреччиною посла
ПРАПОР ІЗРАЇЛЮ, ФОТО PIXABAY

У МЗС Ізраїлю відкликання Туреччиною свого посла в Ізраїлі назвали "ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці ХАМАС".

Джерело: спікер МЗС Ізраїлю Ліор Хаят у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова: "Рішення турецького уряду відкликати свого посла в той час, як Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав'язаної йому терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ, є ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці терористичної організації ХАМАС".

Реклама:

Деталі: Хаят заявив, що "терористи ХАМАС жорстоко вбили понад 1400 ізраїльтян і 240 викрали, серед них – немовлята, діти, жінки і літні люди.

Він додав, що терористи ХАМАС використовують населення Гази як живий щит і перешкоджають його переміщенню в безпечні райони, викрадаючи у нього паливо, їжу і питну воду.

"ХАМАС скоює воєнні злочини та злочини проти людяності і є справжнім ворогом палестинського народу", – наголосив Хаят.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що він розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.

Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти "триваючих бомбардувань обложеного сектора Гази".

Теми: ІзраїльХАМАСвійнаТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Ізраїль
США за гуманітарні паузи, але проти припинення вогню в Секторі Гази – Блінкен
Ізраїль вдарив у відповідь по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані – ЦАХАЛ
Зеленський: Війна на Близькому Сході забирає фокус з України, це одна з цілей РФ
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: