Доброволець з Польщі помер у лікарні Харкова після ДТП

У харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацєй , який воював в Україні проти російських загарбників.

Джерело: Польське радіо, журналістка Кароліна Баца-Поґожельська

Деталі: Беднарський поїхав в Україну воювати з російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у ДТП, після чого боровся за життя в лікарні.

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Баца-Поґожельська доглядала за Беднарським у лікарні після аварії. Бійця планували вивести з коми і транспортувати до Києва.

Журналістка висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.