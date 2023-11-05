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Доброволець з Польщі помер у лікарні Харкова після ДТП

Ольга Глущенко Неділя, 5 листопада 2023, 04:44
Доброволець з Польщі помер у лікарні Харкова після ДТП
Мацей Беднарский, фото з facebook

У харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацєй , який воював в Україні проти російських загарбників.

Джерело: Польське радіо, журналістка Кароліна Баца-Поґожельська

Деталі: Беднарський поїхав в Україну воювати з російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у ДТП, після чого боровся за життя в лікарні.

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Баца-Поґожельська доглядала за Беднарським у лікарні після аварії. Бійця планували вивести з коми і транспортувати до Києва.

Журналістка висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.

Теми: ХарківДТПдобровольціПольща
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