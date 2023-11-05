Захисники знищили за добу майже тисячу окупантів
Неділя, 5 листопада 2023, 07:58
За минулу добу Сили оборони знищили ще 990 загарбників, 8 танків і 12 артсистем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 305090 (+990) осіб,
- танків ‒ 5284 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14) од,
- артилерійських систем – 7375 (+12) од,
- РСЗВ – 867 (+6) од,
- засобів ППО ‒ 570 (+2) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 1554 (+3) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 1047 (+9) од.