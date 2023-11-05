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Захисники знищили за добу майже тисячу окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 5 листопада 2023, 07:58
Захисники знищили за добу майже тисячу окупантів
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу Сили оборони знищили ще 990 загарбників, 8 танків і 12 артсистем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 305090 (+990) осіб,
  • танків ‒ 5284 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14) од,
  • артилерійських систем – 7375 (+12) од,
  • РСЗВ – 867 (+6) од,
  • засобів ППО ‒ 570 (+2) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 1554 (+3) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1047 (+9) од.

Теми: втрати у війніГенштаб
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