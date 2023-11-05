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У двох областях тисячі людей без світла через негоду

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 08:54
У двох областях тисячі людей без світла через негоду
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY.COM

У Чернігівській та Полтавській областях понад 20 тисяч людей залишилися без електроенергії через сильно вітри.

Джерело: Чернігівська ОВА, Полтавська ОВА

Деталі: У ніч з 4 на 5 листопада пориви сильного вітру пошкодили повітряні лінії електропостачання.

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Без електрики залишились мешканці 77 населених пунктів Чернігівської області – майже 15 тисяч абонентів.

На Полтавщині унаслідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5455 абонентів в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяно три бригади енергетиків.

Теми: Чернігівська областьПолтавська областьелектроенергіяпогода
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