У двох областях тисячі людей без світла через негоду
Неділя, 5 листопада 2023, 08:54
У Чернігівській та Полтавській областях понад 20 тисяч людей залишилися без електроенергії через сильно вітри.
Джерело: Чернігівська ОВА, Полтавська ОВА
Деталі: У ніч з 4 на 5 листопада пориви сильного вітру пошкодили повітряні лінії електропостачання.
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Без електрики залишились мешканці 77 населених пунктів Чернігівської області – майже 15 тисяч абонентів.
На Полтавщині унаслідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5455 абонентів в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяно три бригади енергетиків.