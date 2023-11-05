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Трагедія зі 128 бригадою: на Закарпатті оголосили триденну жалобу

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 10:52
Трагедія зі 128 бригадою: на Закарпатті оголосили триденну жалобу
ілюстративне фото, генштаб

У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.

Джерело: голова Закарпатської області Віктор Микита

Пряма мова Микити: "У районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів".

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Деталі: За словами Віктора Микити, 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуватимуть пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.

Теми: ЗакарпаттяЗбройні силивійна
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