У Києві розслідують конфлікт із побиттям під час комендантської між поліцією і прикордонником

В час комендантської години в столиці стався конфлікт між поліцейським та прикордонником: правоохоронці почали службові перевірки, а прокуратура - кримінальне провадження.

Джерело: поліція Києва, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП, Київська міська прокуратура

Деталі: В мережі інтернет з'явилося відео, на якому у відділку поліцейський б'є військового. За попередньою інформацією, зазначалося, що це прикордонник, якого затримали під час комендантської години на залізничному вокзалі, де він чекав потяга.

Реклама:

Поліція стверджує, що прикордонник був напідпитку і поводився агресивно. У Держприкордонслужбі підтверджують, що боєць повертався до місця розташування частини після проходження ВЛК, та обіцяють встановити всі обставини, що могли призвести до конфлікту. За словами бійця ДПСУ, на стан сп'яніння його не перевіряли.

Позиція поліції: Інцидент трапився вночі 3 листопада. Під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.

ВІДЕО ДНЯ

Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з метою перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години.

У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника, зазначають у поліції. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділку задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати, стверджують поліцейські.

Поліція публікує відео з нагрудної камери свого співробітника, де ймовірно зафіксовано початок конфлікту.

Дослівно поліція: "Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів.

Дану подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництвом поліції ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту".

Пряма мова Демченка: ДПСУ виступає за об’єктивність у цій ситуації. Управління прикордонного загону, де служить військовий також призначило службове розслідування для повної і достовірної інформації того, що сталося.

Військовий, що має акубаротравму, після проходження військово-лікарської комісії у той день повертався з Києва до місця розташування частини. Його потяг відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і перебував на момент початку комендантської години. Що призвело до конфлікту і його детальні обставини – зможемо більш детально сказати після всіх заходів перевірки.

Підтримуємо зв'язок із національною поліцією, щоб усе було об’єктивно

Зі слів бійця ДПСУ, його не направляли на освідчення щодо алкогольного сп’яніння, хоч і стверджувалося, що він був напідпитку. Тому і потребуємо встановлення об’єктивної картини того, що сталося".

Оновлено: Столична прокуратура повідомила, що розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві

Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення влади або службових повноважень.

Запевняється, що в межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків.

Прокурори опрацьовуватимуть усі поширені відео та записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції.