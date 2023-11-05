Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія не може забезпечити комфортний побут своїм окупантам на фронті – звіт розвідки Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 5 листопада 2023, 11:48
Росія не може забезпечити комфортний побут своїм окупантам на фронті – звіт розвідки Британії
росіяни, фото getty

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на свідчення російських військових, які вказують на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

Джерело: зведення британської розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Зведення звертає увагу на конференцію під назвою "Огарковские чтения", названу за іменем начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР Ніколая Огаркова.

Реклама:

Російські солдати, які повернулися з фронту в Україні, розповіли на "чтениях", що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

"Один солдат заявив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть кружку чаю". Він каже, що живе й харчується "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль", – переповідає британська розвідка.

Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

ВІДЕО ДНЯ

"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.

Нагадаємо: На початку цього року розвідувальне співтовариство Міноборони Британії розповіло, як алкоголізм спричиняє значну кількість небойових смертей у російській армії.

Теми: Росіявійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Росія
Кадиров призначив сина, який побив людину в СІЗО, у свою службу безпеки
На ТОТ росіяни взялися за перевірку місцевих таксистів – спротив
Влада РФ тестує електронне голосування для маніпуляцій на користь Путіна – аналітики
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: