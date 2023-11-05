Росія не може забезпечити комфортний побут своїм окупантам на фронті – звіт розвідки Британії

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на свідчення російських військових, які вказують на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

Джерело: зведення британської розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Зведення звертає увагу на конференцію під назвою "Огарковские чтения", названу за іменем начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР Ніколая Огаркова.

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Російські солдати, які повернулися з фронту в Україні, розповіли на "чтениях", що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

"Один солдат заявив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть кружку чаю". Він каже, що живе й харчується "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль", – переповідає британська розвідка.

Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

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"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.

Нагадаємо: На початку цього року розвідувальне співтовариство Міноборони Британії розповіло, як алкоголізм спричиняє значну кількість небойових смертей у російській армії.