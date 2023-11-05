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Лише за добу росіяни скинули пів сотні КАБів на Херсонщину

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 13:01
Лише за добу росіяни скинули пів сотні КАБів на Херсонщину
скриншот

Російські окупанти за добу скинули понад 50 КАБ на населені пункти Херсонської області протягом доби 4 жовтня.

Джерело: Сили оборони Півдня, Херсонська ОВА

Деталі: За даними військових, протягом доби ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини.

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Внаслідок ударів зруйновано черговий заклад освіти в одній з прибережних громад.

Ймовірно, йдеться про школу в Дарʼївській громаді, наслідки обстрілу можна побачити на відео.

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Теми: Херсонська областьвійнаобстріл
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